Acli Toscana: Pisaniello è vicepresidente: "Grata e orgogliosa, siamo una squadra"

AREZZO

Svolta storica per le Acli della Toscana: la leadership dell’associazione regionale, per la prima volta, è interamente al femminile. Manuela Pisaniello delle Acli di Arezzo è la nuova vicepresidente al fianco della presidente Elena Pampana, andando così a costituire una squadra di vertice che segna un importante passo in avanti nel cammino di rappresentanza e inclusività dell’associazione. Il movimento aclista aretino sarà presente in Consiglio Regionale anche con Riccardo Sestini e Lucia Vanni che sono stati eletti nel corso dell’ultimo congresso a Pisa, oltre che con Stefano Mannelli che è stato confermato come espressione del Consiglio Provinciale, costituendo una numerosa delegazione che avrà il compito di rappresentare le istanze locali. "Sono grata per questa nomina - spiega con entusiasmo la neo-vicepresidente Pisaniello, - e orgogliosa di collaborare con una squadra unita, al servizio del nostro territorio e delle esigenze dei cittadini. Condivido con la presidente Pampana l’impegno per iniziative che incarnino i valori di solidarietà e giustizia sociale delle Acli". Pisaniello, già attiva nella sede di Arezzo, porta con sé una solida esperienza sul territorio e una profonda conoscenza delle sfide sociali.