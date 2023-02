Accorsi non sta bene E il suo spettacolo viene annullato

Annullato lo spettacolo che doveva svolgersi stasera mercoledì 15 febbraio alle ore 21 al Teatro Signorelli di Cortona, con Stefano Accorsi in Azul, insieme a Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo per la regia di Daniele Finzi Pasca. A causa di un’indisposizione dell’attore Stefano Accorsi infatti, lo spettacolo è stato annullato. Fondazione Toscana Spettacolo sta verificando l’eventuale data di recupero e quanto prima sarà data comunicazione agli abbonati e a tutti coloro che hanno comprato il biglietto. Lo spettacolo infatti era sold out.

Da stabilire una data di recupero per lo spettacolo che mette in scena l’amore e la passione di quattro amici per il calcio mentre fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, hanno qualcosa di molto singolare e unico che li accomuna; la passione folle per la squadra del cuore e infanzie originali, quasi fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa.