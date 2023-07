Accordo tra Musei Maec e Diocesano Cortona, Biglietto Scontato per Mostra Signorelli 500

CORTONA

Accordo tra i musei Maec e Diocesano in occasione della mostra "Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia". Si tratta di un biglietto scontato reciproco: ogni visitatore che si presenterà in uno dei due musei con il biglietto dell’altro, avrà diritto alla tariffa ridotta. "La Diocesi con piacere ha prestato uno dei suoi ‘gioielli’ per la rilevante mostra dedicata al pittore cortonese Luca Signorelli, nella convinzione che la formula adottata degli itinerari che porteranno nelle chiese e nel Museo diocesano di Cortona, risponda pienamente ai propri obiettivi di promozione culturale e di conoscenza del territorio, così mostrando le collezioni permanenti e i luoghi espositivi, anch’essi vere e proprie opere di architettura", dichiara Serena Nocentini, direttrice dell’Ufficio diocesano per Beni Culturali e l’Arte Sacra . Ma questo non è l’unico accordo avviato. È stato creato anche un biglietto agevolato tra la Pinacoteca di Città di castello e il Maec. "Proponiamo la messa a valore del patrimonio artistico, culturale e ambientale dei rispettivi territori a partire dai luoghi che conservano opere del Signorelli – confermano l’assessore alla Cultura del comune tifernate Michela Botteghi e il vicesindaco, assessore alla Cultura di Cortona Francesco Attesti (nella foto) – ai quali sarà affidata la funzione di hotspot, per una promozione coordinata di itinerari ed eventi che sostengano l’offerta culturale. Ci sembra un bel segnale di collaborazione tra territori che condividono l’eredità preziosa di Signorelli e che in prospettiva hanno intenzione di estendere ad altre circostanze la sinergia".

La.Lu.