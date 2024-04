Accoltellatore in carcere. Il questore esalta il gioco di squadra: "Braccato, si è arreso"

di Gaia Papi

AREZZO

"Abbiamo catturato il responsabile dell’accoltellamento ai Porcinai" lo ha annunciato il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo ieri nel corso della cerimonia per la festa della Polizia. Quale migliore occasione se non il 172esimo anniversario dalla fondazione del corpo che si è tenuto in mattinata al Teatro Petrarca. L’occasione per premiare gli agenti che si sono distinti in particolari operazioni, oltre che ricordare i traguardi raggiunti. Solo l’ultimo, appunto, quello dell’arresto, in appena due giorni, del 40enne tunisino che, domenica sera, nei giardini Porcinai, avrebbe ferito a coltellate due persone, una delle quali si trova ricoverata in prognosi riservata al San Donato. "Sentitosi braccato alla fine si è arreso e si è costituito" ha spiegato ai giornalisti il questore. "Perché dirlo in questa circostanza? Perché fare rete è importante. Non soltanto fra la polizia di Stato e le forze dell’ordine, in questo caso un grazie anche all’amministrazione comunale che ha presentato un progetto di riqualificazione dei giardini per tentare, tutti insieme, di riportarli ad un bellissimo biglietto da visita". E ancora, dal palco: "In città si stanno affacciando nuove forme delinquenziali: furti ai danni di orafi, baby gang, violenza di genere, e l’ingente traffico di droga che transita ad Arezzo, città baricentrica per la vicinanza con il casello dell’autostrada che permette una penetrazione facile nel territorio, ma anche una veloce via di fuga dei narcotrafficanti" ha spiegato.

E’ di qualche ora prima l’arresto di un narcotrafficante, trovato in A1 con 27 chili di cocaina. "Vogliamo lavorare per la gente, insieme alla gente, per assicurare la serenità che negli ultimi tempi si è un po’ spenta. Chiediamo ai cittadini e alle istituzioni tanta collaborazione per fare rete contro la criminalità. Noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare la guardia. Se le leggi ci aiuteranno e i magistrati ci saranno vicini, continueremo a garantire il massimo sforzo e concreti risultati". Tra il pubblico anche numerosi studenti, "A voi giovani, voglio dire che il rispetto della legalità deve sempre accompagnarvi, in quanto unico fondamento di uno stato moderno". A chiudere i festeggiamenti lo spettacolo di danza del liceo Coreutico Piero della Francesca.