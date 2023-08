Accoglienza: enti accreditati calati dell’80%

Nel giro di pochi anni le associazioni accreditate per l’accoglienza dei migranti in provincia si sono ridotte dell’80%. Erano una trentina alla vigilia dell’emergenza sbarchi del 2014, sono appena sei adesso che l’Italia è al centro di una nuova ondata di arrivi alle coste dell’Africa con altri 350 arrivi previsti nell’Aretino da qui alla fine dell’anno.

Vari i motivi che hanno portato a questa moria, il principale il taglio delle risorse giornaliere riservate a ogni migrante: da 35 a 24 euro nel giro di pochi anni. Con la prima sforbiciata praticata al governo Conte, fino a quella attuale che ha tagliato i servizi accessori per l’accoglienza e l’integrazione, concentrandosi esclusivamente su vitto e alloggio. Uno scenario che non facilita di certo il lavoro del prefetto e dei sindaci della provincia impegnati a cercare di gestire un’altra ondata importante almeno fino alla fine dell’estate. Quello delle migrazioni è un fenomeno con caratteristiche epocali. Al di là dei flussi in ingresso, che a seconda degli anni possono essere più alti o più bassi, si tratta di un tema da sempre presente nelle società, e che certo non si esaurirà in pochi anni. È fondamentale quindi imparare a conviverci.

Tra 2014 e 2017 abbiamo assistito a un numero considerevole di arrivi rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, non si trattava di per sé di cifre ingestibili. Ma certamente l’Italia si è trovata impreparata a ricevere quella quantità di richiedenti asilo che necessitavano di un percorso di accoglienza. L’accoglienza nei Cas è da anni un aspetto strutturale anche se in teoria dovrebbe attivarsi solo in mancanza di posti nel sistema ordinario. E nelle provincia di Arezzo 20 Comuni su 36 ne sono sprovvisti.

Federico D’Ascoli