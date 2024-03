Accogli la diversità, scegli i sogni. La storia speciale di un riscatto

Siamo partiti da questa domanda: "Cosa significa inclusione? E cosa diversità?".

Includere significa accogliere e valorizzare incondizionatamente le differenze tra esseri umani che devono rappresentare una ricchezza per l’umanità e non una discriminazione. La diversità non riguarda solo l’aspetto esteriore ma anche i nostri modi di pensare, di vedere la realtà, di sentire le nostre emozioni.

Le differenze possono separare ma anche unire le persone, perchè ci rendono unici e definiscono la nostra identità.

Siamo partiti da una bella fiaba, scritta da Hans Christian Andersen, "Il Brutto anatroccolo".

Leggendola abbiamo scoperto come, questa antica fiaba ci insegna da un lato quanto sia importante accettare chi all’apparenza sembra diverso da noi e, dall’altro, a credere ancora di più nella nostra natura.

Il protagonista della fiaba, affronta le prime relazioni sociali sentendosi inadeguato e fuori posto. La sua diversità è una condizione che è comune a noi bambini durante il percorso di crescita, non riguarda solo l’aspetto fisico ma l’apprendimento e la complessità delle abitudini.

Tutti noi prima o poi affrontiamo un conflitto: "Gli altri non mi vedono, non mi capiscono, sono prepotenti, non fanno nulla per includermi e accettarmi come loro amico/a".

Anche il brutto anatroccolo deve affrontare questi temi, durante il suo viaggio soltario comprende il valore delle azioni e relazioni necessarie per conquistare il proprio posto nel mondo, sviluppando la fiducia in se stesso e la consapevolezza del valore della sua unicità.

L’insegnamento che ne deriva è quello di quanto sia importante accettare chi all’apparenza sembra diverso da noi e, dall’altro, a credere di più nella nostra natura. Insegna, infatti, ad accettare gli altri con le loro diversità, e a riconoscere la loro vera natura. Quello che può sembrare un difetto può rivelarsi un dono.

Cosa ci insegna? Ci insegna a riflettere sul valore che può celarsi dietro a chi non ci sembra uguale e saper riconoscere ogni individuo per la sua unicità, ricordandoci che siamo tutti uguali e meritevoli di rispetto, indipendentemente da come siamo o da dove veniamo.

Questa fiaba è una meravigliosa e dolorosa metafora della diversità e ci insegna che nessuno può giudicare una persona dal suo aspetto esteriore, perché la bellezza risiede dentro ognuno di noi.