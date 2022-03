Accerchiati e scoperti i bulli del Luna Park grazie a mamme e altri ragazzi

Arezzo, 28 marzo 2022 - Sarebbero stati individuati i minorenni autori di atti di bullismo nei confronti di coetanei al luna park di Sansepolcro. Il condizionale è al momento d’obbligo, perché ieri – fino a sera inoltrata – genitori e figli sia dei presunti autori che delle vittime dei soprusi sono stati condotti negli uffici del Commissariato di Polizia e interrogati sui fatti avvenuti in questi giorni nella zona del palazzetto dello sport, dove da due settimane sono presenti le attrazioni delle giostre.

A seguito delle segnalazioni che erano in ultimo pervenute alle forze dell’ordine, nel pomeriggio domenicale – e in previsione peraltro del maggiore afflusso di gente, dovuto alla giornata festiva – Polizia di Stato e Carabinieri della locale Compagnia avevano intensificato i controlli e pare che anche in questa circostanza sarebbero spuntati fuori accerchiamenti e coltelli. Poliziotti e militari dell’Arma erano però sul posto e sarebbero entrati in azione al momento giusto per bloccare i tentativi dei giovanissimi malintenzionati.

In base a quanto risulta, i componenti di questa mini-banda avrebbero infastidito con il solito sistema una ragazzina di 13 anni: sarebbero stati chiamati in causa anche gli assistenti sociali e i poliziotti hanno invitato le famiglie coinvolte a deporre su quanto accaduto.

I bulli di turno avrebbero rimediato anche una figuraccia: sarebbero stati accerchiati a loro volta da ragazzi coraggiosi andati in soccorso della ragazza, poi fissati in malo modo dai tanti genitori che li avrebbero etichettati a parole in presenza degli uomini in divisa e infine – così risulta – presi a sberle dalle rispettive mamme, che si sarebbero trovate in una situazione di evidente imbarazzo.

La giornata odierna fornirà ulteriori particolari sulla vicenda, non è da escludere l’aggiunta di altre testimonianze a corredo, se non altro per dare sostegno a quei ragazzi che si sono fatti avanti per testimoniare.