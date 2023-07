Acceleratori lineari e tecnologia

Non di sole mura vive l’uomo. Sono essenziali, non solo per una casa ma anche per un ospedale e per i suoi annessi e connessi: ma poi le attrezzature hanno un peso decisivo. E’ la chiave di volta dell’altra faccia dei lavori.

Entro il 2024 l’ospedale San Donato avrà a disposizione altri due acceleratori lineari. Sono impianti determinanti nella fase della ricerca della malattia. Anche il loro arrivo comporterà una fase di passaggio, come sempre succede in questo campo, ma è comunque un innesto fondamentale per la sanità aretina.

Un altro settore che vedrà una rivoluzione tecnologica è quello delle sale operatorie. Con attrezzature di nuova generazione ma anche con un clima diverso: tutti gli impianti saranno infatti a soffitto, eliminando qualsiasi contatto con terra. E tra le sale una di quelle rinnovate sarà proprio quella della robotica.

Tra i settori tecnologici di avanguardia c’è naturalmente anche la terapia intensiva con annessa la terapia subintensiva. In questo campo l’aggiornamento è stato ante litteram: mancano solo quattro posti letto di subintensiva legati alla pneumologia, il reparto diretto dal dottor Raffaele Scala.