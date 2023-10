Accademia Enogastronomica, quattro eventi da tutto esaurito

L’Accademia Enogastronomica della Valtiberina è stata una delle protagoniste del successo della manifestazione "Sapori&Mestieri" a San Giustino all’interno del Castello Bufalini. L’associazione, con sede a Sansepolcro, ma che tra i suoi mille e oltre soci abbraccia ormai un territorio che va da Arezzo a Perugia, si è presentata nel vicino Comune umbro, organizzando domenica scorsa quattro eventi di spessore, per la valorizzazione del territorio, che hanno riscontrato un successo sopra ogni aspettativa. Nello specifico, una degustazione del Vermouth Principi, distilleria giovane che produce prodotti di altissima qualità; una degustazione di prosciutto Dop, stagionato 16 mesi, prodotto in Valtiberina e magistralmente servito dal "Tagliatore di prosciutto a mano", Oliviero Pierini; una degustazione del Gin Anima prodotto dalla cantina Palerna di San Giustino e una degustazione di sigari prodotti in Valtiberina, su apposito spazio riservato per gli amanti del Fumo Lento.

Tutti gli eventi erano completamente gratuiti e con esso l’Accademia prosegue la serie di manifestazioni, iniziate in gennaio, per festeggiare i 10 anni di attività della virtuosa associazione. "Un ringraziamento – dichiarano gli esponenti accademici – va sicuramente all’amministrazione comunale di San Giustino per averci permesso di realizzare questo evento, supportandoci in tutto e al circolo Astra, con in testa il suo presidente Roberto Panico. La cosa che ci lusinga è il fatto che le tantissime persone presenti ci hanno chiesto di ripetere e potenziare questa iniziativa anche nei prossimi anni. Queste parole – conclude l’associazione – ci gratificano e ci fanno capire che la nostra attività viene sempre di più apprezzata". E adesso, sotto con il grande evento del periodo natalizio: la "Mostra di Arte Presepiale - Città di Sansepolcro". Un appuntamento che nel 2022 ha fatto registrare 15mila presenze e che è diventato ormai un punto fermo di questa affascinante arte del presepe in tutto il centro Italia. Resta invece da capire – si legge - perché i lavori del Museo di Arti e Mestieri, che avrebbero dovuto iniziare i primi giorni di settembre con l’ok dell’amministrazione non siano ancora iniziati.