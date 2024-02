Abiti e scarpe, picchi nell’infanzia

Molte delle percentuali in salita sono destinate a volare con le prossime rilevazioni, a causa degli aumenti che nel frattempo ci sono stati e che pesano come macigni sui consumatori finali. Proprio i cittadini sono alle prese adesso con l’impennata del paniere della spesa. Vola il prezzo di tanti prodotti alimentari ma non sono esclusi dai rincari anche abbigliamento e calzature, tabacchi e mobili. Qualche esempio? Secondo lo stesso rilevamento i tabacchi sono saliti in un anno del 2,2%. Gli indumenti in generale hanno fatto un balzo in avanti del 2,9%. Gli aumenti più grandi riguardano l’abbigliamento bambini. Il picco del 9,3% all’interno di questa categoria è per l’abbigliamento intimo e calze bambini (3-13 anni). Salgono del 6,3% gli indumenti per neonati (0-2 anni), del 7% cappotti e giacche bambini (3-13 anni). Non è finita. I servizi di lavanderia, riparazione e noleggio abiti sono saliti del 5,2%. Scarpe e calzature in generale salgono del 3,9% in un anno, con picco del 9,8% di quelle per bambini. Su del 3,4 mobili e arredi, i servizi per la pulizia e la manutenzione della casa più 3,6%. Costa anche la salute, i prodotti farmaceuticihanno fatto un balzo in avanti del 2% e i servizi ospedalieri sono saliti del 9,9%.