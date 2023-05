"Abbiamo vinto noi" Trionfo IV Novembre con la classe in gita A ruota arriva Stia

"Abbiamo vinto": uno dei cronisti della II D IV Novembre esulta. E si dimentica l’amarezza di non essere potuto andare in gita con i compagni. Perché loro vedono il mondo, lui e gli altri ricevono l’applauso convinto dell’Auditorium dell’ospedale. E’ il campionato di giornalismo e nessuno lo può fermare. All’edizione numero 21 calamita l’entusiasmo di classi da tutta la provincia. "E’ straordinario vedervi tutti qui" esclama la direttrice del San Donato Barbara Innocenti, un po’ da responsabile e un po’, lo ammette, anche da mamma. I ragazzi della IV Novembre trionfano per il coraggio da leoni di affrontare un tema difficile: quello della morte. E uno di loro vince il secondo premio del disegno: si chiama Andrea Bidini, ti guarda stupito come chi non se lo aspettava proprio. A ruota ecco i ragazzi della II A "Alto Casentino" di Pratovecchio Stia. A ruota letteralmente, un punto divide le due classi . E sul podio anche un’elementare, anzi primaria, la IVE "Mochi" di Levanella, che in due anni raddoppia i suoi trofei. Sono i più piccoli insieme agli amici di Bibbiena ma sono protagonisti. Bibbiena le cui due classi, una quarta e una quinta, vincono a pari merito la classifica di gradimento, il superclick: un premo a testa, se lo godranno oggi, c’erano un paio di insegnanti a rappresentarli, i disagi di trasporto pesano. Al quarto posto la II D Cesalpino: che però è prima nel concorso "Green", laurea chi affronti i temi tra ecologia e sostenibilità. E nel parterre dei premi principali nessuno può togliere a Paola Yu della II D Vasari il titolo del miglior disegno. La penna è di quelle che fanno breccia, speriamo la coltivi anche oltre la scuola. Intorno gli sponsor, oltre a portarsi sulle spalle il concorso, laureano generosi le classi. Conad Nord Ovest, Estra, Consorzio di Bonifica, Cispel, Fratres riempiono i ragazzi di doni. Cosa si perde ad andare in gita...