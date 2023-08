Abbandono dei rifiuti: a Bibbiena partono i controlli con le telecamere

Arezzo, 24 agosto 2023 – Dal 1° settembre su tutto il territorio di Bibbiena inizieranno i controlli ambientali tramite telecamere contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

L’Assessore Francesco Frenos commenta così il progetto: “Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sta aumentando esponenzialmente e non solo sul nostro territorio. Crediamo, come amministratori, che contro questi atteggiamenti sbagliati e moralmente riprovevoli – poiché mettono in pericolo la salute di tutti - dobbiamo assolutamente agire innanzitutto con l’educazione e la prevenzione.

Su questo fronte stiamo portando avanti, con soddisfazione, progetti di educazione ambientale nelle scuole. Ma a oggi questo non è sufficiente, quindi abbiamo predisposto un percorso di controllo del territorio attraverso telecamere e ispettori ambientali”.

Si tratta di un progetto che ha avuto una lunga gestazione dovuta agli adempimenti di legge legati alla tutela della privacy e che oggi vede la luce grazie a un lavoro di squadra tra più assessorati e tra più uffici comunali.

L’investimento complessivo dell’amministrazione è stato di circa 30 mila euro con l’attivazione di 5 telecamere che verranno fatte girare sul territorio a seconda delle esigenze del momento o delle segnalazioni ottenute. Frenos spiega: “Abbiamo affidato la gestione a una società esterna che avrà il compito di controllare il territorio e il corretto conferimento dei rifiuti oltre che fare segnalazioni tramite la figura dell’ispettore ambientale.

Come amministrazione abbiamo nominato 6 ispettori ambientali all’interno della società stessa che cura il progetto e che avranno il compito di fare segnalazioni, vigilanza attiva, ma anche educazione e aiuto di prossimità.

Questi 6 ispettori saranno riconoscibili tramite apposito cartellino”. L’Assessore conclude: “Il progetto che stiamo seguendo da diversi mesi per noi rappresenta un modo per avvicinarci a un nuovo modo di gestire la raccolta dei rifiuti sul nostro territorio, finalità che stiamo perseguendo attraverso un nuovo percorso che stiamo per affrontare con il gestore Sei Toscana.

Il tutto parte da una considerazione di carattere culturale e sociale prima che gestionale poiché abbandonare un rifiuto pericoloso o non pericoloso, significa lasciare un’amara eredità a coloro che abiteranno questo pianeta dopo di noi. Il rifiuto abbandonato, qualsiasi esso sia, nel tempo ha un impatto sulla nostra salute.

Quello della tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo e dell’ecosistema è una tema che deve tornare al centro degli interessi comuni. Il controllo con le telecamere non è un modo per reprimere, ma per ridare dignità al futuro e prendersi delle responsabilità come cittadini”.

Per prenotare il ritiro a domicilio dei propri rifiuti ingombranti basta collegarsi al sito https://seitoscana.it/ritiro-ingombrantie seguire la procedura indicata. È possibile effettuare la prenotazione anche chiamando il numero verde di Sei Toscana, gratuito sia da rete fissa che mobile, 800127484 attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 13.

Per una corretta gestione dei propri rifiuti ingombranti, ove presenti, i cittadini possono avvalersi anche dei centri di raccolta presenti sul territorio (per maggiori info: https://seitoscana.it/centri-di-raccolta).

Relativamente al servizio di ritiro ingombranti oltre il numero verde è stato attivato un nuovo sistema di prenotazione online, attraverso il sito www.seitoscana.it