Abbandonati in un cassonetto, due gattini salvati dalla municipale

Arezzo, 23 agosto 2023 – Due agenti della Polizia Municipale di Bibbiena oggi sono stati i protagonisti di un bel salvataggio di due gattini molto piccoli che qualcuno aveva abbandonato in un cassonetto in zona Mausolea a Soci.

La Polizia Municipale di Bibbiena è stata allertata da un operatore di Sei Toscana che si trovava nella zona per espletare il servizio quotidiano di svuotamento dei cassonetti e si è accorto dei due cuccioli. In questa bella catena del salvataggio dei due piccoli gattini è intervenuta anche Carla Giovani, volontaria molto attiva in Casentino nel salvataggio dei cuccioli soprattutto nella sensibilizzazione verso il triste tema degli abbandoni, oltre che in quello virtuoso delle adozioni.

L’Assessore Francesco Frenos con delega ai servizi della Polizia Municipale commenta: “Ringrazio i due agenti che sono prontamente intervenuti e lo stesso operatore di Sei Toscana che è stato sensibile nell’individuare l’emergenza oltre che la stessa Carla Giovani sempre pronta in questo tipo di emergenze.

Una comunità attiva si vede anche da questo. In altre occasioni di abbandono siamo intervenuti perché chiamati dalla popolazione o dagli stessi operatori di Sei Toscana. Direi che questo dimostra un grande attaccamento al nostro servizio di Polizia, sempre presente e disponibile con la popolazione.

Questo significa prossimità e questo piccolo evento dimostra anche l’importanza della catena di relazioni che si vengono a creare grazie anche all’operato dei nostri operatori. Ringrazio il nostro Comandante e tutti gli agenti”. I gattini adesso sono sotto la custodia amorosa di Carla Giovani che sta già cercando una nuova famiglia disponibile per un’adozione del cuore.