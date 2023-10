Abb E-Mobility e il taglio dei posti. Arriva il no agli aiuti per i lavoratori

La richiesta è esplicita: ricorrere agli ammortizzatori sociali per salvaguardare l’occupazione. Una richiesta rimbalzata ieri mattina davanti ai cancelli dell’Abb E-Mobility di San Giovanni, dove si sono tenute due ore di sciopero. Lavoratori, sindacati e istituzioni, tra cui il sindaco Valentina Vadi, marciano verso una direzione ben precisa. Tutelare i posti di lavoro, alla luce del piano di riorganizzazi+one annunciato dalla multinazionale. "Abbiamo avuto una serie di incontri con l’azienda e la dirigenza. Ci hanno manifestato una situazione di crisi legata ad una flessione in negativo degli ordinativi.

Per cui il gruppo ha annunciato che porterà avanti un piano che avrà un impatto sull’occupazione – ha detto Ilaria Paoletti, della Fim Cisl - Gli impatti si riverseranno sulle figure apicali e ci sarà un cambio di strategia industriale.

E’ stata annunciata una rescissione di tutti i contratti di somministrazione. Parliamo di 150 persone - ha aggiunto Paoletti - La prima settimana di novembre si saprà poi se questa riorganizzazione avrà un impatto anche per i dipendenti diretti". La proposta dei sindacati è chiara. "Siccome si parla di una crisi temporanea, la cosa più logica è quella di potenziare gli ammortizzatori sociali, ma l’azienda su questo non ci sente. Chiediamo quindi un tavolo di confronto".

"Nell’ultimo incontro è venuta fuori una prospettiva improponibile, visto che si sta parlando di Abb E-Mobility - ha spiegato Federica Montaghi della Uil Uilm - Alcuni lavoratori somministrati sono già andati via, altri 6070 se ne andranno il prossimo anno. Inoltre l’azienda ha previsto una riorganizzazione strutturale che prevede ulteriori uscite in una percentuale che da va dal 10% al 15%".

"Abbiamo avuto dei segnali di allarme che non ci potevamo permettere di ignorare - ha sottolineato Antonio Fascetto della Fiom Cgil - A fronte di un’annata veramente importante, quella del 2022, a livello di ordinativi, nel corso del 2023 il trend è decisamente cambiato a causa di una serie di fattori negativi che hanno inciso pesantemente. E nel 2024 ci sarà una progressiva dismissione di tutti i contratti in scadenza".

Era presente alla manifestazione anche il sindaco Valentina Vadi. Dopo aver espresso solidarietà ai lavoratori, ha annunciato di aver avuto un colloquio con l’azienda. "Ho chiesto rassicurazioni su questo sito - ha detto - Rassicurazioni che ho avuto, non solamente sulla strategicità di questo stabilimento, ma anche sugli investimenti. Però in questo momento sostengo la richiesta dei sindacati di chiedere gli ammortizzatori sociali e ritengo non comprensibile i motivi per cui l’azienda non vuole accedervi.

Continuerò a monitorare la situazione perchè Abb su San Giovanni è una impresa strategica, ma deve garantire l’occupabilità e l’occupazione".