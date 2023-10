"Abb, basta speculare ora abbassiamo i toni"

SAN GIOVANNI

Chiede di non speculare su una vicenda così delicata e massima unità di intenti il capogruppo del Movimento 5 Stelle di San Giovanni Tommaso Pierazzi, che interviene sulla vicenda Abb e sulle polemiche di questi giorni. L’attacco delle liste civiche sangiovannesi al capogruppo del Pd Marziali non è passato inosservato e Pierazzi, come si dice in questi casi, ha cercato buttare acqua sul fuoco, lanciando anche qualche frecciata ai civici. "In questi giorni abbiamo letto alcuni comunicati stampa dove si cerca di spostare il confronto sulla vicenda Abb dalla fabbrica al consiglio comunale – ha detto – Noi riteniamo sia importante non cadere nella tentazione di speculare su un argomento così delicato. Ci preoccupa l’inasprimento dei toni tra le forze politiche perché in questo momento delicato per i lavoratori a tempo determinato della Abb sarebbero proprio loro ad uscirne indeboliti". L’esponente pentastellato ha ricordato che nell’ultimo consiglio comunale di settembre, pochi giorni prima dello sciopero del 18 ottobre scorso, il Pd ha portato in votazione l’adizione della variante semplificata al regolamento urbanistico riguardante l’ultima propaggine dell’area produttiva di Sant’Andrea per rendere possibile la destinazione a parcheggio di pertinenza dello stabilimento della multinazionale. Area che doveva essere destinata per la maggior parte alla realizzazione di un parco fotovoltaico. "Noi del Movimento non abbiamo votato a favore proprio perchè le voci sulle agitazioni sindacali erano ormai ben note e ritenevamo fosse strategicamente inopportuna questa votazione – ha concluso Pierazzi – Variante che però ha avuto il voto favorevole del Partito Democratico e delle stesse liste civiche".