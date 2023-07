A1, primi passi per la terza corsia Chiusa una notte per rinforzare la sede

di Marco Corsi

Ancora lavori nel tratto aretino e valdarnese dell’Autosole. Per consentire attività propedeutiche al consolidamento del margine della piattaforma autostradale, dalle 22 di lunedì 10 alle 6 di martedì 11 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria al casello del capoluogo, è necessario percorrere la viabilità ordinaria, in particolare la Regionale 69 e rientrare in A1 da Terranuova. La vallata è attraversata dalla più importante direttrice di traffico nazionale e questi lavori rappresentano solo l’antipasto di quello che accadrà nei prossimi anni, con la terza corsia che verrà realizzata da Valdarno a Firenze. Il tratto che dal capoluogo toscano arriva ad Incisa è già al centro di un ampliamento. Sono 17,8 chilometri che si trasformeranno a tre corsie per ogni senso di marcia. 4,5 chilometri sono stati aperti al traffico nel luglio del 2021.

L’intera opera sarà completata entro il 2026. C’è poi il segmento Incisa Reggello. 18,4 chilometri. Il progetto è in fase di approvazione al Ministero. I lavori dovrebbero partire il prossimo anno per concludersi nel 2027. Questo è il cronoprogramma indicato da Autostrade per l’Italia, che certifica anche l’investimento, 392 milioni di euro. I lavori in interesseranno per 5,505 chilometri il territorio di Figline, per 5,293 il territorio di Reggello, per 4,701 il comune di San Giovanni, per 1,477 km il comune di Terranuova e per 1,170 il territorio di Incisa. L’intervento di ampliamento della terza corsia si svilupperà dal km 317+265 al km 335+701. All’interno del segmento viario ci sono anche due aree di servizio, Arno Ovest e Arno Est, l’area di parcheggio Vallombrosa Est e quella di San Giovanni.

La costruzione della terza corsia rappresenta una priorità in un tratto autostradale strategico del centro Italia e consentirà di adeguarlo a flussi di traffico sempre maggiori. Ma soprattutto darà una risposta importante, anche in termini di sicurezza. Negli ultimi anni sono stati tantissimi gli incidenti stradali che hanno interessato il tratto valdarnese dell’Autosole, con conseguenze pesanti sul traffico, non solo autostradale, ma anche locale. Più di una volta via Poggilupi, a Terranuova, è stata messa a dura prova per una chiusura temporanea dell’A1 o per sinistri di una certa gravità. La terza corsia non avrà il potere di risolvere completamente il problema. Ma certamente aiuterà. Senza dimenticare le opere connesse e funzionali a San Giovanni, Terranuova e Montevarchi, compreso il nuovo ponte.