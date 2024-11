A tutto libri. Il Book Festival cala i suoi big

Terza settimana in compagnia del Foiano Book festival. A 700 anni dalla morte di Marco Polo, torna la rassegna letteraria che ospita autori e libri con un programma che, ispirato al “Milione”, invita il pubblico a un’esperienza di esplorazione geografica, intellettuale ed emotiva. Si parte giovedì alle 21 in Sala Furio del Furia con Maurizio Carucci, il frontman della band Ex-Otago, gruppo che ha fondato insieme a Simone Bertuccini e Alberto Argentesi nel 2002. Grazie alla musica Carucci ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia tra cui il festival di Sanremo, e il primo maggio a Roma. Si confronta con la scrittura e diverse canzoni che portano la sua firma finiscono in album di grandi nomi della musica italiana. La sua ultima opera, “Non esiste un posto al mondo” è un racconto autobiografico che intreccia riflessioni sulla natura, l’agricoltura e il rapporto tra città e campagna, presentando la vita in Liguria come una continua fonte di ispirazione e bellezza. Venerdì tripletta di ospiti, alle 17 in Sala Carbonaia il poeta Paolo Moretti. Nella sua ultima opera, La curva del latte, esplora il tema della memoria e delle radici. A Foiano presenta una sua produzione “Gian Nix”. Alle 19 Marco Vichi in Sala del Furia presenterà due libri “Racconti brevi” che ha come coautore Giancarlo Caligaris e “Meglio di niente”. Vichi è conosciuto principalmente per i suoi romanzi gialli. La sua opera più famosa è la serie di romanzi che ha come protagonista il commissario Bordelli, un investigatore che opera nella Firenze degli anni ‘60. Sempre venerdì alle 21 arriva il poeta Stefano Pasquini, con una conferenza su Vasari, con nuovi dettagli sulla figura dell’artista e storico dell’arte. Sabato alle 17 è la volta di Stefano Fresi, attore, compositore e musicista romano. Alle 18 ci sarà Romana Petri con la sua ultima produzione “Tutto su di noi” (Mondadori). Alle 21 chiude Beatrice Salvioni scrittrice de La malacarne. Domenica 24 novembre alle 16 arriva Gianni Micheli, alle 17 cisarà Sandro Veronesi due volte vincitore del Premio Stregacon il suo ultimo libro “Settembre Nero”, alle 18 Andrea Bindi. La settimana si chiuderà con un toccante evento alle 21 ospite Adelmo Cervi, figlio del celebre partigiano.

Angela Baldi