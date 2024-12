A tutto Capodanno. Gran concerto al teatro Petrarca

Le musiche de Il Gattopardo e di West Side Story. Le note di George Gershwin, Nino Rota, Aaron Copland, Ottorino Respighi e Leonard Bernstein. I grandi maestri del contemporaneo, tra classica, jazz e musica per film, protagonisti del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Petrarca di Arezzo mercoledì 1 gennaio, a cura di Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo col contributo di Bper Banca. Protagonista del doppio appuntamento, alle 16 e alle 19 al teatro Petrarca, l’Oida - Orchestra instabile di Arezzo, formazione nata dalla sinergia e dall’impegno delle principali realtà musicali e culturali sul territorio aretino, diretta dal Maestro Alessio Tiezzi. Un appuntamento per accogliere l’arrivo del 2025 e dare un contributo prezioso alla comunità. L’intero ricavato dell’evento sarà infatti devoluto al Calcit e nello specifico al servizio Scudo, attivato in collaborazione con Asl Toscana Sud per garantire cure e assistenza domiciliari ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Nato nel 2004 Scudo festeggia 20 anni di attività, e grazie al sostegno di cittadini e cittadine continua a fornire sul distretto aretino personale specializzato attivo 24h ogni giorno dell’anno e copertura completa dei bisogni assistenziali (info e ticket www.fondazioneguidodarezzo.com). Un programma di sala tutto dedicato ai grandi compositori di inizio 900. Apertura con la Suite n.2 dalle Antiche Arie e Danze di Ottorino Respighi per proseguire con brani da "Rodeo", balletto musicato da Aaron Copland e coreografato da Agnes de Mille per il Ballet Russe de Monte Carlo. Avanti con musiche dal film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti, composte da Nino Rota, per concludere col poema sinfonico di George Gershwin "Un americano a Parigi" e col Mambo dal musical "West Side Story" di Leonard Bernstein. Oida si definisce "instabile" per la volontà di misurarsi con linguaggi sempre nuovi e andare verso direzioni innovative mantenendo sempre un alto livello artistico. Si misura con repertori classici, ma anche moderni e contemporanei, fino a collaborazioni e produzioni in ambito pop/rock. Suona regolarmente ad Arezzo e in Toscana, ma spesso è chiamata a esibirsi in Italia e all’estero.

A.B.