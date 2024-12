A tutta musica. Il Gospel Festival sbarca a teatro

Prosegue con successo la ventottesima edizione del Toscana Gospel Festival che stasera alle 21.15 arriva al Teatro Signorelli di Cortona con un concerto speciale della corale JP & The Soul Voices. L’evento è promosso dal Toscana Gospel Festival con il sostegno del Comune di Cortona e la Regione Toscana, il patrocinio del Consolato Usa di Firenze.

JP & The Soul Voices è un gruppo gospel con base in Florida, fondato da John "JP" Polk, un artista con una solida esperienza nel panorama musicale gospel. JP ha iniziato la sua carriera come membro dei gruppi "Perfect Harmony" e "Voices of Victory", noti per le loro tournée di successo. Nel 2006, ha fondato il gruppo "Voices of Life", successivamente rinominato "JP & 1Voice" nel 2012. Nel corso della loro carriera, JP & The Soul Voices hanno condiviso il palco con artisti di grande calibro come Yolanda Adams, Donnie McClurkin, Dorinda Clark Cole, Todd Dulaney, LaRue Howard e l’ex frontman dei Foreigner, Lou Gramm. I membri del gruppo sono artisti affermati, selezionati per creare un sound straordinario.

Sebbene il gospel sia la loro base, JP & The Soul Voices sono versatili e i concerti spaziano tra gospel jazz, classica e soul. Il gruppo si distingue per la capacità di trasmettere ispirazione e intrattenimento, creando un’esperienza musicale che tocca il pubblico. JP & The Soul Voices rappresentano una realtà dinamica nel panorama del gospel contemporaneo, unendo tradizione e innovazione in performance che celebrano la musica e la spiritualità.

Quest’anno il Toscana Gospel festival, progetto di Officine della Cultura, celebra il 60° anniversario di "A Change is gonna come" di Sam Cooke, capolavoro simbolo di speranza e riscatto sociale. Era il 1964 e il brano divenne l’Inno degli afroamericani e di tutta una generazione che stava impegnandosi per valori di riscatto, libertà e pace. Una canzone che sottolinea il potere trasformativo della musica, in linea con il ruolo storico del gospel: fonte di conforto e di ispirazione che affonda le sue radici nel desiderio di libertà e giustizia.

Un concerto gospel dal vivo è un viaggio emotivo, energia e spiritualità si fondono, creando un legame profondo col pubblico come accadrà stasera a Cortona.