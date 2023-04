“A Tortaia rifiuti abbandonati e buche ovunque”, la denuncia di Demos

Arezzo, 7 aprile 2023 – “Questa volta ci soffermiamo sui rifiuti che da mesi permangono accatastati lungo le transenne dei garages in prossimità delle case popolari”, continua il viaggio dell’Osservatorio dei cattolici democratici nei quartieri della città.

“DEMOS, già settimane fa aveva sollecitato l’amministrazione Comunale nell’intervenire per sanare le condizioni di Tortaia. La potatura del Parco lascia a desiderare, scompaiono i giochi per bambini, le promesse degli assessori del Comune tardano a essere rispettate.

Ora i vialetti del Parco sono sempre più “bucati”, nel senso che le buche dei camminamenti si ampliano sempre più. I viali spesso sconnessi sono pericolosi sia per i pedoni che per i ciclisti. Si pone con sempre più urgenza il restauro dei percorsi e la loro messa in sicurezza” spiegano.

Il viaggio di DEMOS nei quartieri si sofferma sul popoloso Tortaia abitato da tanti cittadini che segnalano disservizi come le barriere architettoniche, lo stato di mala manutenzione dei parchi, la fatiscenza degli spazi ludici, le buche sparse su tutta la zona, dai percorsi all’interno del parco Tortaia alle aree di sosta in prossimità di Via Alfieri.

"Forse non è fuori luogo la proposta di DEMOS di realizzare i CONSIGLI di COMUNITA’, consigli di quartiere che potrebbero “ricucire” periferie e Comune. Non è possibile vedere cataste di suppellettili gettate per strada come al Tortaia o vecchi materassi buttati sotto i cavalcavia di viale Don Minzoni lungo le rive del Vingone” concludono.