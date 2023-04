"A tormentarmi il ragazzetto di una famiglia bene"

Nel racconto di Mariano ci sono punte estreme. Come le frasi piovutegli addosso dai social e che in parte ha riversato in una sorta di tabellone che campeggia sul suo profilo Facebook. Ma c’è anche di peggio. "Nei primi tempi dopo la la trasmissione televisiva ricevevo telefonate e telefonate tutti i giorni da una stessa voce. E identico anche il tenore: il peggio degli insulti che accompagnano spesso chi è omosessuale".

Per diverso tempo ha subito, magari rispondendo a tono alle chiamate. Poi ha deciso di rivolgersi alla polizia.

"Pensavo che almeno fosse un uomo: invece hanno scoperto che era un diciassettenne, il figlio di una famiglia bene. E’ finito davanti al tribunale dei minori ma non ne ho risaputo più nulla". Assicura di non aver chiesto neanche un euro di danni. "Volevo soltanto che mi chiedesse scusa ma in realtà non lo ha fatto lui e non lo ha fatto la sua famiglia. Mi hanno riversato addosso solo tanta arroganza ma evidentemente è così che va il mondo".