A Terranuova nuovi stabilimenti firmati Zucchetti

Arezzo, 18 novembre 2023 – È stato approvato dal Consiglio comunale un nuovo Piano Attuativo del Comune di Terranuova in variante urbanistica in località Valvigna, avente come soggetto proponente la Zucchetti Centro Sistemi. Il piano prevede la realizzazione di due fabbricati ad indirizzo industriale – produttivo, suddivisi in due lotti funzionali: il primo fronte strada che si allineerà con quello già esistente per una superficie di copertura di 4.760 mq ed il secondo, da realizzarsi successivamente nella parte posteriore dell’area, per una superficie di copertura pari a 5.620 mq.

“A fronte di questo intervento – ha detto l’assessore all’urbanistica, Luca Trabucco – saranno ceduti in favore dell’amministrazione comunale, parcheggi pubblici, verde pubblico ed un tratto di pista ciclabile e – come opera di compensazione – verrà riqualificato in toto il parcheggio di via Montegrappa, nei pressi dell’auditorium Le Fornaci. Si tratta di un importante risultato di collaborazione tra la Zucchetti Centro Sistemi ed il Comune di Terranuova – ha aggiunto Trabucco – ma è un’azione positiva per tutto il Valdarno a fronte del numero di addetti che lavorano all’interno del Gruppo, e questo fa ben sperare anche nel prossimo futuro, soprattutto in termini occupazionali”.

La realizzazione dei due fabbricati si colloca in un’area produttiva realizzata negli anni 60’ da rigenerare e riqualificare; il piano, infatti, prevede l’abbattimento di fabbricati di scarso valore in favore di una riconversione dell’impianto urbanistico e della qualità edificatoria. “Le scelte di pianificazione intraprese in questi anni dalla nostra amministrazione – ha concluso l’assessore Trabucco – stanno dando risposte efficaci al territorio in termini di potenziamento del tessuto industriale, e di questo ringrazio gli uffici comunali per il loro prezioso lavoro”.

Zucchetti Centro Sistemi è un’azienda nata nel 1985 grazie all’intuizione di Fabrizio Bernini, valdarnese, oggi azionista e presidente di un gruppo che negli ultimi anni ha vissuto uno sviluppo impressionante, come testimoniano i ricavi del 2022, arrivati a 660 milioni di euro. La percentuale di crescita è da record, se pensiamo che nel 2020 il giro d’affari era di 97 milioni di euro e ha riguardato tutte le divisioni e i mercati in cui opera Zcs: information technology, robotica, automazione e energie rinnovabili. Oltre 500 i lavoratori impiegati.