A Terranuova 25 aprile in corteo con i lavoratori della Fimer

Arezzo, 24 aprile 2023 – Sarà un 25 aprile con un gesto di forte valenza simbolica quello che sarà celebrato domani a Terranuova Bracciolini. Partirà dallo stabilimento della Fimer il corteo della Festa della Liberazione, un segno di supporto ai lavoratori impegnati in una vertenza che va avanti da oltre un anno e mezzo e ancora non ha prodotto i risultati auspicati. “Insieme ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, che ringrazio, abbiamo deciso di ritrovarci davanti la sede della Fimer – ha affermato il sindaco Sergio Chienni – e da lì procedere col corteo. Si tratta di un’occasione per celebrare la Festa della Liberazione testimoniando ai lavoratori coinvolti la vicinanza dell’intera comunità in un momento così delicato per la vertenza in corso”.

Il ritrovo dei partecipanti è in programma alle 10.45 davanti ai cancelli della fabbrica. Il corteo proseguirà verso piazza della Repubblica e, come di consueto, raggiungerà piazza della Liberazione dove verrà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti partigiani. Oltre al sindaco interverranno Riccardo Vannelli dell’Anpi Valdarno e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. È prevista anche l’esibizione della Filarmonica G. Verdi e degli allievi della scuola di musica Poggio Bracciolini. A mezzogiorno il corteo si recherà in piazza Unità Italiana per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

La vertenza Fimer si è arricchita di un nuovo capitolo. Ci sarebbe infatti il forte interessamento di un fondo con caratteristiche industriali, che avrebbe presentato anche un’offerta vincolante. Sindacati, lavoratori e istituzioni chiedono chiarezza e così, da mercoledì scorso, i dipendenti sono in stato di agitazione. C’è bisogno infatti di sapere se c’è davvero un soggetto interessato a rilevare l’azienda. Nei prossimi giorni è poi previsto un incontro molto importante, all’interno del sito produttivo di Terranuova, tra il management, Regione Toscana, i sindacati e il Comune di Terranuova Bracciolini. Si terrà mercoledì 26 aprile. Intanto il consigliere regionale della Lega Marco Casucci non ha escluso di coinvolgere i parlamentari del Carroccio e, tramite loro, il Governo Meloni. La vertenza Fimer è iniziata più di un anno e mezzo fa. La storia di questa “battaglia” parte ufficialmente nel mese di novembre del 2021 quando si tenne la prima grande manifestazione di protesta per le vie di Terranuova per la grave situazione finanziaria dell’azienda e in quell’occasione venne chiesto, urgentemente, un tavolo al Mise.