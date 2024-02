"A tempo di musica senior" al teatro Mario Spina

Teletruria torna a puntare sulla musica come intrattenimento e lo fa con un nuovo format che, per l’occasione, verrà ospitato al teatro comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino: "A tempo di musica senior" il nome del nuovo programma, che vedrà sfidarsi a ritmo di musica 16 volti noti aretini: professionisti, imprenditori, medici con la passione per le note. Cinque puntate che andranno in onda ad aprile sul canale 16 per la Toscana e che verranno registrate in tre serate speciali: giovedì 7 marzo la prima e la seconda puntata, giovedì 14 le semifinali e il 4 aprile la finalissima. "Quest’anno ricorrono i 50 anni di Teletruria, storica emittente aretina che tanto ha dato a questo territorio - ricorda l’Ad Paolo Dottori - e proprio perchè vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento, non ci fermiamo mai e variamo questo nuovo programma, che intende lasciare un segno. "A tempo di musica senior" infatti avrà anche un momento dedicato alla solidarietà, che a Castiglion fiorentino ha sempre trovato terreno fertile: durante le registrazioni e anche con la messa in onda, verrà portata avanti una raccolta fondi per contribuire al progetto "Dakar4Dakar" della Fondazione Fabrizio Meoni onlus. Gioele Meoni sarà con noi in tutte e cinque le puntate e ci racconterà quello che sta facendo in Africa".