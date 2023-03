A tavola il disgelo dopo la bufera Farina, olio, burro: frenata dei prezzi

di Alberto Pierini

Non sanno se piangere perché da un anno sono presi a bastonate alla cassa o se ridere perché da due mesi le bastonate sono diventate un buffetto. Ma tra lacrime e sorrisi si allunga l’epopea della tavola salata degli aretini. Da un anno siamo tra i più colpiti dall’inflazione sui prodotti base, quelli dai quali è dura prescindere.

Siamo stati a tratti tra le prime 15 province italiane per il conto della spesa. Un’escalation partita da marzo, a cavallo della guerra, e che ha continuato a impennarsi di mese in mese, fino alle soglie del Natale.

Poi la frenata. Non ancora, se non al rallentatore, una marcia indietro, anche se su alcuni prodotti la freccettina verso il basso, come spieghiamo a fianco, è magicamente ricomparsa dopo una lunga, lunghissima assenza. Ma in generale la novità vera è che la corsa si è interrotta.

Era successo un mese solo, proprio a dicembre: un’inversione di tendenza che era stata registrata come promettente ma da prendere con le molle, specie dopo quasi un anno di gelate. Per questo il bis di gennaio era decisivo. E il primo mese dell’anno non ci ha tradito.

I dati sono quanto di più vicino esista ad un’analisi dei prezzi aretini: perché frutto dello scandaglio condotto dalla commissione al lavoro proprio sul territorio. E che di mese in mese fotografa non un carrello virtuale ma quello che c’è: e che scarrozza sulle nostre strade.

Una sintesi efficace la trovate a fianco. Ed è una sorta di bilancia di due braccia. Una è il confronto con l’ultimo mese, il dicembre della schiarita. Certo, avremmo preferito rivedere una pioggia di segni "meno". Non è andata così, e ci sono voci la cui ulteriore impennata non è banale: dai formaggi freschi all’olio d’oliva. Ma per il resto la frenata è palpabile. E ancora di più su tre prodotti che erano diventati il simbolo autentico della stangata: l’olio di semi, la farina e il burro. Se controllate la colonna a fianco, quella che unisce come in un selfie i conti del gennaio 2022 e quelli del gennaio 2023, vedrete che da quelle parti si registrano autentici sfracelli, con aumento in qualche caso fino al 60%.

E sono aumenti che ci portiamo dietro, l’impennata di quei prodotti, ma insieme di tanti altri e tutti a doppia cifra, faticheremo a lasciarcela alle spalle. Pagine ancora da leggere. Come l’aumento della carne bianca superiore a quella rossa in genere più ricercata. O come i balzi simbolo di tutto quanto aveva un qualche legame con le esportazioni dall’Ucraina, pensiamo ad esempio al grano, elemento forte sia della pasta che della farina.

Nella lavagna dei cattivi c’è anche lo zucchero: in un anno il prezzo era salito zitto zitto del 55%, roba da sfidare il primato poco invidiabile dell’olio di semi. E capisci finalmente perché usciamo da questo tunnel con la bocca tanto amara.