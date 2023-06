A Sant’Andrea il duello dei giganti Due spareggi, piega Porta del Foro

di Sonia Fardelli

La cura di Martino Gianni ha fatto fin troppo effetto. Ed ha guarito con una sola Giostra tutti i mali di Porta Sant’Andrea. I biancoverdi sono tornati padroni della Piazza grazie al loro ex giostratore e adesso allenatore. Anche se hanno dovuto lottare fino all’ultimo colpo contro un grande Porta del Foro.

Saverio Montini e Tommaso Marmorini non sono apparsi mai così sicuri e carichi. Merito anche di quel trascinatore di Gianni, che per un inverno intero e buona parte della primavera li ha sottoposti a duri allenamenti nelle scuderie di Peneto. Ma poi nella sfida al Buratto li ha sostenuti e presi in braccio come bambini per portarli di corsa fino alla vittoria.

Un successo liberatorio per il quartiere di via delle Gagliarde, quello che da più tempo non vinceva. Una bella prova e tanto rammarico per i giallocrenis con Davide Parsi e Francesco Rossi, protagonisti fino all’ultimo tiro.

Nella sfida di ieri poi il maestro ha superato i suoi ex allievi. Con i suoi nuovi “ragazzi terribili“ Martino Gianni è riuscito a mettere in ombra due big della lizza del calibro di Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia, usciti subito dalla competizione con il due di Scortecci.

Una Giostra emozionante che ha visto protagonisti due quartieri che avevano tanta voglia di rivalsa e che sono apparsi in grande crescita.

Primo colpo sul Buratto per Davide Parsi su Biancaneve. Buona la carriera, meno preciso il tiro che ha solo sfiorato il centro, ma è finito sul quattro. Troppo poco per mettere una seria ipoteca sulla lancia d’oro.

Non ce l’ha fatta neppure Gianmaria Scortecci di Santo Spirito seppur abbia mostrato la sua solita freddezza, quasi glaciale. E mentre gli altri cavalli di solito piroettano al pozzo, Doc ha aspettato la lancia dal vice maestro di campo immobile e pure rivolto verso il Buratto quasi a sfidarlo. Il colpo di Scortecci, che ha dato pure a lui l’inganno del cinque, è finito però sul due.

Subito dopo impresa di Martino Gianni al pozzo per mettere in riga la cavalla Siria. C’è voluta la seconda partenza per mandarla perfetta contro il Buratto. Il resto lo ha fatto Saverio Montini impeccabile sulla conduzione della carriera e sul tiro. Un cinque che ha accelerato la corsa alla vittoria.

Ha provato a bloccarla per Porta Crucifera il debuttante Niccolò Paffetti in sella a Rosa de Moscheta. La lancia cerca il cinque, ma si ferma sul quattro.

La Giostra si gioca adesso tutta sulle seconde carriere. A cominciare dal giallocremisi Francesco Rossi. In sella a Rocky ha fatto una carriera impeccabile e un tiro ancora migliore per un cinque che ha messo in fuga Porta del Foro.

Platonico e stranamente non bersagliato il tiro di Elia Cicerchia per Porta Santo Spirito. È stato un quattro, che non ha mosso la Giostra.

Ha provato a cercare di chiudere la sfida Tommaso Marmorini per Sant’Andrea. Buona la carriera di Conte Darko, ma è un quattro. Utile solo a raggiungere sul nove i giallocremisi.

Ultima carriera per Lorenzo Vanneschi in sella a Pinocchio che non è riuscito a tenere in corsa Porta Crucifera, colpendo solo il quattro.

Spareggio tra Porta del Foro e Porta Sant’Andrea con i big della lizza di Santo Spirito fuori dai giochi dopo tanti anni.

Davide Parsi su Biancaneve questa volta non sbaglia. Carriera perfetta e cinque centrato in pieno. Con i giallocremisi già in fuga. Cerca di replicare Porta Sant’Andrea con Tommaso Marmorini. Questa volta Conte Darko allunga di più la falcata e la carriera è migliore. Il tiro finisce con tranquillità sul cinque.

Francesco Rossi di Porta del Foro non riesce ad eguagliarlo e la sua lancia colpisce il quattro.

Al pozzo per Sant’Andrea Saverio Montini, chiamato ad un’altra pesante prova. E ce la fa. Con un cinque da manuale.

La mano di Martino Gianni alla fine si è vista. E per i biancoverdi è festa.