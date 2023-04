A San Giovanni arrivano gli “Ecopunti”

Arezzo, 26 aprile 2023 – A San Giovanni un nuovo progetto premiante e incentivante per tutti coloro che conferiscono i rifiuti al Centro di raccolta di Ponte alle Forche. Un sistema che da tempo l’Amministrazione comunale stava studiando e che, con l’approvazione delle modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale e della Tari” avvenuta nel consiglio del 7 marzo, è divenuto operativo. Le utenze domestiche che conferiranno tutta una serie di rifiuti all’isola ecologica del Ponte alle Forche, utilizzando la tessera SeiCard, già distribuita a coloro che abitano o sono domiciliati nel territorio di San Giovanni, vedranno riconosciuti degli “Ecopunti” che, una volta accumulati, porteranno ad uno sconto sulla parte variabile della Tari. La raccolta punti avrà la durata dell’anno solare.

Con 150 punti si avrà uno sconto pari al 20%, con 200 punti una riduzione del 30%. “E’ senza dubbio questo un altro passo avanti importante nell’ambito della raccolta dei rifiuti per far crescere la raccolta differenziata nel nostro comune”, ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, “Da quando ci siamo insediati nell’estate del 2019 abbiamo cominciato a costruire un sistema che ci consentisse di migliorare il dato della raccolta differenziata che era al 39,21% nel 2018, al 46 % nel 2019 e che oggi è arrivata, dato non ancora certificato, al 56 % con punte che toccano, in alcuni mesi, il 58%”. I rifiuti conferibili al Centro di raccolta sono divisi per classe di rifiuto in A, B e C ed ognuna di esse ha una soglia minima pari a 150 per le prime due classi A e B e 100 per la classe C. Quindi se con i rifiuti di fascia A che sono quelli più frequenti quali, ad esempio il vetro gli imballaggi di plastica o l’olio esausto, si possono raggiungere i 150 punti, per giungere allo step successivo di 200 occorrerà conferire rifiuti di fascia B (ad es. vernici inchiostri e pile) o di classe C (ad es. ingombranti, televisori o piccoli elettrodomestici)

“I conferimenti, dunque – entra nel merito l’assessore all’ambiente Laura Ermini – verranno pesati e una volta attenuto il peso in chilogrammi saranno applicati due coefficienti per giungere al riconoscimento del punto. Il primo è un coefficiente riferito alla tipologia del rifiuto e viene indicato nella stessa tabella riportata nell’allegato C al regolamento, il secondo invece è quello legato al numero dei componenti del nucleo familiare”.