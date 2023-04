A Rondine liceali da tutto il mondo L’Onu sposa il progetto cittadella Sarà esteso ad altri Paesi in guerra

di Alberto Pierini

Hanno firmato via zoom, chi dal palazzo di vetro e chi dalla cittadella con vista sull’Arno. Senza la classica stretta di mano, che dalle parti di Rondine è il minimo sindacale. Ma suggellando un accordo che lega per sempre il borgo della pace con le Nazioni Unite. Celebrante di lusso Maurizio Massari, l’ambasciatore rappresentante permanente dell’Italia all’Onu. E’ un protocollo d’intesa con l’Unaoc, un acronimo di quelli spinosi ma dietro il quale c’è l’Alleanza delle Civiltà, un organo incaricato di sviluppare la costruzione della pace ed il dialogo interculturale nel mondo. E soprattutto appoggiare i progetti dei giovani in questa direzione. In una parola? Rondine.

Che da questa firma pur a migliaia di chilometri di distanza trova l’ennesimo abbrivio. Era quello sui quale aveva spinto un anno fa il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, atteso alla Cittadella come uno dei prossimi ospiti. E che stavolta ha visto tra le firme quella di Miguel Angel Moratinos, il sottosegretario generale.

"Il lavoro di Rondine è seminare speranza e futuro, in particolare tramite i progetti bandiera delle nostre organizzazioni nel supporto ai progetti dei giovani costruttori di pace" ha spiegato tra una firma via zoom e l’altra. Ministro degli esteri spagnolo per oltre sei anni, al centro di serrate trattative diplomatiche per la pace in Medio Oriente, incarichi diplomatici di tutti i tipi. Un ponte tra Rondine e il palazzo di vetro ormai radicato: due inviti a New York, lo status consultivo speciale di Osservatore dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. Ora il nuovo protocollo d’intesa.

"L’obiettivo che ci è stato proposto – dice il presidente della Cittadella Franco Vaccari – è di estendere il modello Rondine nel mondo". Come? Due le direzioni ipotizzate.

La prima è di allargarlo ad altri scenari di guerra. Come noto nella cittadella vivono fianco a fianco quanti nella loro terra sarebbero nemici: l’ultimo caso quello degli studenti ucraini e russi, arrivati insieme nei mesi scorsi. L’accordo consentirà di allargare il raggio di queste esperienze.

L’altro filone? Già Rondine ospita studenti liceali di mezza Italia. Una trentina all’anno, frequentano il quarto anno d’eccellenza. In pratica portano avanti i programmi ministeriali e insieme studiano progetti di pace. Bene, alla luce di questa intesa anche il quarto anno aprirà le porte all’estero: arriveranno ragazzi sempre più o meno diciottenni affiancando quelli italiani.

Il tutto in collaborazione con le scuole superiori aretine, già protagoniste di questa avventura, sia con propri insegnanti, sia con le classi Rondine, quelle che ne esportano nella didattica di tutti i giorni il progetto. Che sta rafforzando il rapporto con la città. Ma che intanto continua a puntare il binocolo sull’Onu. Sarà di nuovo negli Usa ed alle Nazioni Unite a fine anno: senza zoom ed in debito di una stretta di mano.