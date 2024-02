A Palomar la mostra del sangiovannese Valter Malandrini

Arezzo, 15 febbraio 2024 – All’interno della rassegna Le piazze del Sapere, sabato 17 febbraio alle 16,30 sarà inaugurata a Palomar, la Casa della Cultura, la mostra retrospettiva di pittura di Valter Malandrini, artista sangiovannese scomparso un anno fa. L’esposizione è curata da Lia Bronzi su iniziativa di Piero Checcaglini, Gianfranco Donati, Sandro Mugnai ed Enrico Taddei, ed è organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con l’Associazione Giglio Blu di Firenze ed il patrocinio della Regione Toscana e della provincia di Arezzo. “La mostra – le parole del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – rappresenta un momento particolarmente importante per la comunità e per tutto il territorio valdarnese, visto che vuole omaggiare e ricordare Valter Malandrini, ad un anno esatto dalla sua scomparsa. Sangiovannese, molto conosciuto dalla popolazione e artista di indubbia e riconosciuta capacità, estremamente versatile e dal tocco pittorico intenso e suggestivo”.

"Nel corso della sua vita – hanno aggiunto – Valter ha esposto i suoi quadri in varie parti d’Italia e del mondo sia in personali sia in collettive, ottenendo sempre grande apprezzamento e numerosi riconoscimenti. La scelta di Palomar quale sede per questa esposizione trova la sua principale finalità nella volontà di valorizzare le opere di Malandrini e divulgarle al più ampio pubblico possibile compresi i numerosissimi giovani e studenti che quotidianamente affollano l’accogliente polo culturale, per le loro attività di studio e di socializzazione. Ennesima conferma di Palomar quale ‘sede culturale’ a tutto tondo della comunità sangiovannese, dei suoi artisti e delle loro produzioni culturali e artistiche”. Una mostra antologica che vuole riassumere le fasi più importanti e le opere più significative della vasta produzione di Malandrini.

“Un percorso artistico, iconico e meraviglioso, quello di Valter Malandrini – spiega la curatrice Lia Bronzi – sia che esso si rapporti alla pittura figurativa che a quella più astratta ed informale, realizzate nella multicromicità del colore e nel messaggio del pensiero del pittore capace di andare Oltre le immagini rappresentate, sempre con significati spirituali e trascendenti, atti a delineare la complessità di un ambivalente pensiero”. Il percorso alla scoperta dell’arte di Malandrini prosegue all’atelier che l’artista aveva aperto in via Alberti 64 a San Giovanni. Lo studio sarà visitabile nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 17 alle 19, sempre fino a sabato 2 marzo.