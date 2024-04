A Loro scintille nel centrodestra. Lucacci punta il dito su Galletti: "Candidato di una politica vecchia"

di Francesco Tozzi

Scintille nel centrodestra dopo la candidatura a sindaco di Franco Galletti, che correrà per la lista Insieme per il Comune. Non è tardata infatti ad arrivare una dura presa di posizione di Francesco Lucacci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "La sfida del colonnello Galletti a per Forza Italia e Noi Moderati – si legge in una nota diramata da Fdi – appare frutto di una politica vecchia, di bandierine, fatta solo per assicurare il posto a due consiglieri comunali uscenti di Forza Italia che mai sono riusciti a fare qualcosa per impedire al Pd di distruggere Loro. La candidatura velleitaria di Galletti riesce solo a impedire il cambiamento necessario a e a far rivincere il Pd". Secondo Lucacci, l’opzione Galletti rappresenterebbe una "provocazione" verso il civico Rossi, anziché una sfida al sindaco uscente Botti.

"Sarebbe stato meglio non rompere il fronte anti Pd – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia – un campo largo civico per dare a un futuro diverso dal declino imposto dal governo disastroso del sindaco del Pd. Fratelli d’Italia Arezzo si augura che i cittadini sappiano dove riporre il proprio voto per il cambiamento: ogni voto a Galletti, è un voto al Pd".

Immediata la replica di Galletti. "Tengo a precisare – puntualizza il militare in aspettativa – che la mia candidatura non è contro Andrea Rossi o contro Moreno Botti, ma nasce dalla volontà di dare ai cittadini del comune una ulteriore alternativa di scelta, basata sulle idee, sull’impegno e sulle competenze. Come già detto, la mia decisione di candidarmi a sindaco è maturata nel corso di almeno sei anni, periodo nel quale ho avuto modo di apprezzare, nei consigli comunali, quanto detto dai banchi dell’opposizione. In quei momenti non ho mai incontrato né il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, né il suo referente comunale, tantomeno un iscritto al suo partito. Dove è stato Fratelli d’Italia in questi anni?". Galletti conclude spiegando di non voler accettare lezioni di coerenza da chi in altri comuni sostiene candidati di centrosinistra, vedi Mauro Di Ponte nella vicina Terranuova. "Ogni voto dato a me è un voto per chi ha desiderio di fare di più e fare meglio".