A Loro Ciuffenna torna il “concerto sul fiume”

Arezzo, 27 luglio 2023 – Dopo il successo dell’iniziativa fra Modine e Rocca Ricciarda del 9 luglio, nuova tappa a Loro Ciuffenna per Orientoccidente - sempre all’insegna della difesa e la valorizzazione dell’ambiente - con la seconda imperdibile edizione del “concerto sul fiume” che l’anno scorso si rivelò uno dei momenti più affascinanti del festival. Domenica 30 luglio, alle ore 21.30, il cantautore folk The Sleeping Tree terrà il suo concerto, in un luogo veramente inusuale come i sassi delle Massette del Ciuffenna (nella zona oltre l’Auditorium), in uno scenario completamente nuovo e sperimentale.

The Sleeping Tree è il progetto di Giulio Frausin, proveniente da Pordenone e giovane bassista con i Mellow Mood dal 2005 (una delle band reggae più conosciute in Europa). E' tra i curatori de La Tempesta Dub, "braccio in levare" dell’omonima famosa etichetta indipendente italiana. Lontano dalle atmosfere reggae e caraibiche a cui è più frequentemente associato ha pubblicato a nome The Sleeping Tree diversi lavori, l’ultimo dei quali “Painless” è un album uscito nel 2013 per La Tempesta International, dando voce al suo percorso musicale più intimo, ispirato al fingerpicking e al folk americano.

Dopo una pausa durata otto anni, all'inizio del 2021 è entrato in studio con il produttore Paolo Baldini per registrare un nuovo disco, intitolato “Timeline”. L’ambiente del “concerto sul fiume” è stato scelto, su un’idea scenografica del regista Pierfrancesco Bigazzi in collaborazione con Alice Vieri e Mattia Calosci, dalla Materiali Sonori e dal Comune di Loro Ciuffenna come buon auspicio e come denuncia rispetto al complicato momento dovuto ai cambiamenti climatici che stanno soffocando il pianeta.