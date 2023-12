A fuoco garage, ragazzo intossicato. Salvato nella stanza accanto

E’ da ricondurre alla brace di un camino acceso la sera prima l’incendio che, ieri mattina, a San Giovanni, in via delle Fosse Ardeatine in zona Oltrarno, ha distrutto un garage, la sua basculante in legno e creato alcuni danni al seminterrato. Attorno alle 10, infatti, i mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl Toscana sud-est e i vigili del fuoco sono stati chiamati dal proprietario di una villetta a schiera per le fiamme che erano divampate all’interno del garage dove, poche ore prima, era stato acceso un camino per passare la serata come era solito fare assieme alla famiglia.

L’allarme, inizialmente, era stato dato da alcuni vicini di casa che avevano visto uscire del fumo proprio dalla porta del garage. Arrivati sul posto, i pompieri hanno subito domato le fiamme che stavano per svilupparsi mentre i sanitari hanno prestato immediatamente soccorso ad un minore di 13 anni, che stava dormendo nel piano seminterrato. Il tempestivo intervento ha per fortuna scongiurato gravi conseguenze, il ragazzino pur avendo respirato del fumo proveniente dal locale attiguo è stato trovato in buona salute come confermato anche dall’esame della saturazione dell’ossigeno a cui era stato sottoposto. Per sicurezza, vista anche la giovane età, è stato trasportato in codice due al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dove gli sono state prestate le cure del caso. L’opera dei vigili del fuoco, nel frattempo, è comunque andata avanti e si è lavorato per circa due ore e mezzo per cercare di spegnere le fiamme e limitare, a quel punto, più possibile, i danni al seminterrato.

Sia il garage che lo stesso piano seminterrato sono stati dichiarati inagibili, non tanto per danni strutturali quanto per poter ripristinare, sotto il profilo sanitario, le stesse strutture con il box totalmente colpito e dove è andato distrutto tutto quello che conteneva al suo interno. Per fortuna, alla fine, non ci sono stati gravi conseguenze soprattutto per il bambino ma poteva essere una distrazione davvero fatale. A quanto appreso, infatti, la brace era stata riposta all’interno di un contenitore dei rifiuti in plastica, non spentasi evidentemente del tutto ha preso forza col passare delle ore fino a creare una situazione di reale emergenza che, se non fosse stata tempestivamente domata, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Per fortuna solo tanti danni e un grande spavento per i bambino.