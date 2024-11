A Cavriglia nuovo appuntamento con “Materiali in Scena”

Arezzo, 26 novembre 2024 – Prosegue al Teatro Comunale di Cavriglia la nona edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e da Materiali Sonori. Venerdì 29 novembre alle ore 21.15, verrà presentato il quarto appuntamento: “Helen e Anne - Narrazione a due voci” con Chiara Cappelli e Ilda Fusco. Tratto dalle opere di Helen Keller è un lavoro tetrale prodotto dalla compagnia In Fabula con la regia di Mirko Angelo Castaldo. E' un racconto, con due protagoniste, che esplora l'intenso rapporto tra Helen Keller, celebre scrittrice e attivista americana (1980-1968), e la sua insegnante Anne Sullivan, la maestra che la prese per mano ancora bambina e che le restò accanto per oltre quarant'anni. Ispirato all'autobiografia di Keller, lo spettacolo narra la lotta di una bambina sordo-cieca per uscire dall'isolamento e trovare il proprio spazio nel mondo. Attraverso la guida instancabile di Anne, Helen riesce a superare le barriere della comunicazione e a scoprire il potere delle parole.

In un tempo in cui la difficoltà di comunicare appare più pressante che mai, Helen e Anne si fanno specchio del bisogno universale di entrare in relazione con l'“altro”, esplorando temi come la famiglia, il corpo e il tentativo di esprimere noi stessi . La storia di Helen Keller è la nostra storia, un racconto di resilienza e scoperta reciproca: “Mi è stato raccontato che quando ero ancora in fasce davo già segni di un carattere ambizioso e spavaldo. Imitavo con ostinazione tutto ciò che facevano gli altri”. Una storia di dolore, ma anche di riscatto grazie a una volontà di ferro ea un'insegnante altrettanto fuori dal comune, Helen Keller riuscì a imparare a scrivere, a parlare, ea laurearsi nel 1904. Accesa pacifista si opporsi alla prima guerra mondiale, difese la causa dei lavoratori, aderì al sindacato Industrial Workers of the World e al Socialist Party of America. Pioniera dei diritti delle donne e la prima paladina dei diritti dei disabili in tutto il mondo. L'esempio vivente di come si può trasformare un ostacolo insormontabile in un «bene meraviglioso». L'evento al Teatro di Cavriglia è promosso dall'Associazione LiberiLibri e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Cavriglia nell'abito delle iniziative della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La performance prevederà il servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana) a cura di Alessandra Cristofani.