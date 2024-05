A Cavriglia gran finale del “Progetto Oxy”, curato dalla Misericordia

Arezzo, 27 maggio 2024 – Si è svolta nei giorni scorsi a Bellosguardo a Cavriglia, la festa conclusiva del "Progetto Oxy", organizzato dalla Misericordia di Cavriglia e San Giovanni Valdarno, in collaborazione con le istituzioni comunali e con le forze dell'ordine. Un evento importante che ha coinvolto attivamente gli studenti degli Istituti Comprensivi "Dante Alighieri" e "Guglielmo Marconi". Dopo aver visitato gli stand della Misericordia e delle forze dell'ordine, gli alunni hanno assistito a dimostrazioni di soccorso messe in atto dai volontari e dagli operatori, che hanno mostrato come affrontare situazioni emergenziali. Oltre a ricordare i numeri da chiamare in caso di emergenza - primo tra tutti il 112, che è diventato il numero unico per le emergenze - gli esperti hanno anche simulato incidenti stradali e altre circostanze di pericolo, mostrando le manovre da effettuare per aiutare chi si trova in una situazione di difficoltà.Alberto Cuccuini, Presidente della Misericordia di Cavriglia e di San Giovanni Valdarno, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa: dai volontari che hanno formato i ragazzi, responsabilizzandoli alle situazioni d'emergenza - modulando l'operazione di soccorso in base all'età -, fino alle istituzioni comunali e scolastiche che hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo.

"Sono stati circa seicento gli studenti che hanno preso parte al Progetto - conclude Cuccuini. Mentre ai bambini più piccoli si è insegnato a chiamare il numero d'emergenza, a quelli più grandi sono state insegnate delle manovre d'aiuto che possono effettuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi." Grazie al "Progetto Oxy", i bambini vengono coinvolti attivamente fin da piccoli nella gestione di situazioni emergenziali e, attuando i passaggi appresi dagli operatori, in caso di necessità, potranno dare il loro contributo e fare, così, la differenza.