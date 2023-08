A Cavriglia “Dolce e chiara è la notte”

Arezzo, 09 agosto 2023 – A Cavriglia continua uno degli eventi tradizionali dell'estate, "Dolce e chiara è la notte", una rassegna musicale promossa dall'amministrazione comunale che abbina la scoperta o la riscoperta di location suggestive all'ascolto della musica classica. Dopo il concerto tenutosi al Teatro “La Selva” di Montegonzi a luglio, il prossimo appuntamento è in calendario domani, giovedì 10 agosto alle ore 21 al Museo Mine nell'Antico Borgo di Castelnuovo d'Avane. Protagonisti della serata saranno Alessandra Cordova, Gabriele Cerofolini e Alessandro Agostinacchio che si esibiranno in un concerto di pianoforte, organizzato da Valdarno Piano Festival.

La kermesse proseguirà giovedì 17 agosto, sempre con inizio alle ore 21 e 15, nella splendida cornice del Roseto Fineschi: Terre di Arezzo Music Festival proporrà per l'occasione “Film Suite”, col Trio Calliope (Gianmarco Solarolo, Alfredo Pedretti e Cristina Monti). Infine, chiuderà il ciclo di appuntamenti, Venerdì 25 agosto alle 21 e 15 presso la Piazza di Montegonzi, il concerto “Virtuosissimo” di Andrea Meucci e Francesco Attesti, organizzato ancora una volta da Terre di Arezzo Music Festival. La rassegna mantiene inalterata anche la volontà di mettere in mostra i luoghi storici tra i più belli e suggestivi del territorio. Non a caso gli eventi che accompagneranno i cavrigliesi fino a fine agosto saranno, quindi, anche un importante veicolo di promozione del territorio.

"In qualsiasi momento o epoca della vita la musica rappresenta e rappresenterà sempre un veicolo di salvezza - ha affermato l'Assessore alla Cultura e Vice Sindaco Filippo Boni - un messaggio di speranza e fertilità culturale dei popoli. Chi parteciperà a queste iniziative, ricordo del tutto gratuite, avrà così modo di scoprire i luoghi più belli e significativi di Cavriglia e nello stesso tempo di ascoltare concerti di alto livello artistico con professionisti di elevato spessore. Diceva il poeta che "la musica é Dio che sorride all'uomo"; mi auguro che questa estate – ha concluso - quel sorriso possa essere condiviso da più persone possibile". Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Negli anni scorsi la rassegna ha ottenuto successo, grazie anche alla presenza dei turisti, che in questo periodo sono molto numerosi in questo angolo di Valdarno e che ne approfittando per trascorrere serate in musica.