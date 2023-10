A Cavriglia al via l’ottava edizione di “Materiali in Scena”

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Da venerdì 27 ottobre alle 21 e 30 torna al Comunale di Cavriglia la rassegna “Materiali in Scena” a cura di “Materiali Sonori”. L'ottava edizione della rassegna, che terminerà il 7 dicembre, conferma gli intenti che il Comune di Cavriglia e la Materiali Sonori hanno voluto dare fin dall’inizio: far diventare lo storico Teatro di Cavriglia un punto di riferimento per artisti di chiara fama e per le eccellenze che nascono nel Valdarno e che hanno nel nostro territorio importanti legami creativi, ma che sono, altresì, proiettati per la loro qualità e professionalità sulla scena nazionale. Sei appuntamenti di teatro legati alla musica, un teatro che racconta le storie di oggi, i sentimenti delle persone, le inquietudini della nostra società. La rassegna si apre, appunto, venerdì 27 ottobre con lo spettacolo di Andrea Scanzi, giornalista e divulgatore musicale, sulla carriera e dell’impegno culturale di Franco Battiato. Accompagnato dal tastierista Gianluca De Febo, Scanzi racconterà (e canterà) il periodo d’oro, le sperimentazioni degli esordi e le tante collaborazioni del grande musicista siciliano.

Venerdì 10 novembre Elisa Fini proporrà il suo monologo "INattesa - di un responso medico, di un figlio, dell’imprevedibile giostra tra la vita e la morte” uno spettacolo, realizzato insieme a Barbara Petrucci, che ha preso vita in seguito a una storia vera, accaduta proprio all’attrice che la interpreta. A seguire il monologo di Andrea Roselletti “Stavo per morire dal ridere”. Gianni Calastri, attore volterrano da sempre attento ai problemi sociali, venerdì 17 novembre, con la musica evocativa di Arlo Bigazzi al basso e Marzio Del Testa alle percussioni, porta in scena "La bicicletta di Bashir”, i ricordi di Bashir Ahmad Ahmadi, poeta e rifugiato afgano che ha vissuto in Toscana per due anni,fuggito dai talebani e in viaggio da una terra all’altra.

La cantautrice fiorentina Letizia Fuochi ritorna al Teatro di Cavriglia il 24 novembre, con il chitarrista Francesco Frank Cusumano, per il recital "Qualcosa in cui credere ancora”, canzoni d’autore, memorie partigiane e storie al femminile (in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne). Venerdì 1 dicembre un altro gradito ritorno: Giacomo Rossetti. Cantautore e brillante narratore presenterà uno spettacolo legato al suo recente libro "La solitudine degli spaghetti”. Con Paolo Batistini alla chitarra, proporrà un concerto fra musica, racconti e conversazioni con Enzo Brogi e Filippo Boni.

A conclusione della rassegna, il terzo grande ritorno dopo il successo di “Le ragazze di San Frediano”, è il nuovo lavoro di Daniela Morozzi, Anna Meacci e Chiara Riondino: dal romanzo di Louisa May Alcott il suo capolavoro "Piccole donne crescono?”. Giovedì 7 dicembre un'anteprima che rivela angolature diverse, ironiche e divertenti, dell'eterna storia delle sorelle March. “Siamo, come sempre, particolarmente orgogliosi quando il Teatro Comunale diviene luogo di incontro, di scambio e di confronto, una sorta di laboratorio di idee. Riteniamo che ogni volta che un cittadino vive e si appropria di uno spazio pubblico, ciò contribuisca ad aumentare in costui la consapevolezza ed il senso di appartenenza alla comunità – queste le parole del Primo Cittadino Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e del Vice Sindaco Filippo Boni – Ringraziamo, altresì, Materiali Sonori per la collaborazione che da anni porta avanti con l'Amministrazione, organizzando eventi di elevato spessore culturale”.

“Quest’anno Materiali In Scena - ha affermato Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori - potrebbe avere come sottotitolo “i piacevoli ritorni”. Il cartellone infatti vede prevalentemente nuovi e inediti progetti di artisti che hanno già respirato (alcuni più volte) l’aria di Cavriglia e del suo teatro. E’ l’idea del palcoscenico come laboratorio permanente, alla ricerca continua del dialogo con il pubblico, del suo coinvolgimento e della dolce illusione che l’arte può offrire. Ma musiche e memorie messe in scena possono anche indicare la consapevolezza su come provare ad affrontare, proprio in questo terribile periodo di guerra, un mondo che rischia di andare a pezzi.”