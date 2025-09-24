La lezione agli autocrati

Arezzo
CronacaA Castiglion Fibocchi il secondo Mercatino del Calcit
24 set 2025
REDAZIONE AREZZO
A Castiglion Fibocchi il secondo Mercatino del Calcit

Una novità di quest'anno è la partecipazione di "Zia Caterina", che offrirà intrattenimento per i più giovani

Arezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 settembre si terrà il "Mercatino dei RAGAZZI" organizzato dal CALCIT Arezzo e dalla Pro Loco di Castiglion Fibocchi, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fibocchi.

Questa è la "seconda edizione" dell'evento, un'importante occasione di aggregazione per tutta la comunità. Come sottolinea il sindaco Marco Ermini: “Aspettando la Festa della Madonna del Rosario, che si svolgerà domenica 5 Ottobre, questo mercatino rappresenta un momento di solidarietà e gioia per i nostri cittadini, coinvolgendo bambini e famiglie”.

Una novità di quest'anno è la partecipazione di "Zia Caterina", che offrirà intrattenimento per i più giovani dalle ore 11:00 fino al pomeriggio. Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere insieme questa giornata di festa e di condivisione!

