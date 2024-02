"A caccia di maschere" visita guidata per bambini

In occasione del carnevale, i musei di Intesa Sanpaolo propongono a tutte le famiglie speciali iniziative per bambini e ragazzi: laboratori, racconti e percorsi ispirati alle opere delle collezioni permanenti e delle mostre temporanee. In questa occasione sarà possibile accedere per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso.

Alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, appuntamento oggi domenica 11 febbraio alle 16 quando si terrà la visita guidata "A caccia di maschere": una speciale caccia al tesoro di Carnevale, dove le maschere nascoste nelle sale della Casa Museo Bruschi contengono indizi, indovinelli, rebus e giochi didattici per conoscere gli oggetti più curiosi della collezione: lo scaldino da letto, la palmatoria, la grondaia a forma di drago, il visore stereoscopico e tanti altri.

Solo chi riuscirà a concludere il percorso arriverà al misterioso tesoro! Il costo è di 8 euro a bambino (biglietto di ingresso gratuito) e la prenotazione è richiesta al numero 0575 354126 o all’email [email protected].