"A bordo di un guscio di noce" oggi al Virginian

Nuovo appuntamento al Teatro Virginian di via de’ Redi, con gli spettacoli dedicati ai più piccoli.

"Non la Solita Minestra" è il nome della Stagione Teatrale 2023/2024 organizzata dalla compagnia La Filostoccola, che da circa 10 anni ormai gestisce il Teatro offrendo alla città spettacoli di grande qualità con artisti di livello nazionale. Sarà infatti La Contrada/Teatro Stabile di Trieste la compagnia che oggi alle 17 metterà in scena lo spettacolo "A bordo di un guscio di noce" tratto dal racconto di Corrado Premuda, rivolto a bambine e bambine dai 4 anni in su. Il protagonista della storia è Bimbo, un ragazzino capriccioso, egoista, che appena scopre una cosa nuova si dimentica di ciò che gli piaceva fino a un attimo prima. Un giorno si dimentica anche del suo pesce rosso Glup che finisce dentro le tubature del bagno, passa nelle acque di scolo e si perde nel torrente del sottosuolo, nella grande caverna carsica sopra cui è costruita la città. Pentito e preoccupato per il suo amichetto, Bimbo – diventato piccolissimo grazie all’intervento del saggio albero di noce – parte all’avventura nelle viscere della terra a bordo di un guscio di noce.