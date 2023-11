A bordo con l’oro nascosto. Maxi multa da 30 mila euro

Si è presentato all’imbarco dell’aeroporto Galilei di Pisa con 13 lingotti d’oro nascosti nel bagaglio a mano, beccandosi una maxi multa.

La storia che arriva dallo scalo toscano dimostra che l’investimento in oro rimane attraente nel 2023, specialmente in un contesto di incertezza economica e finanziaria. L’oro ha dimostrato nel tempo di essere un’ancora di stabilità nei momenti di crisi, grazie alla sua bassa correlazione con altri asset finanziari.

L’oro potrebbe beneficiare di un aumento del suo valore una volta che i tassi reali cominceranno a declinare. Questo scenario, apparentemente voluto per alleggerire il peso del debito, potrebbe costituire un catalizzatore per il rialzo del prezzo dell’oro. In questa prospettiva, nell’ambito della costante azione di controllo dello scalo, la guardia di finanza – con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – , hanno scoperto un vero e proprio tesoro che un passeggero tentava di esportare all’estero.

Nei guai è finito così un albanese residente a Firenze e diretto a Tirana. In attesa dell’imbarco, l’uomo è stato sottoposto a controllo da militari del gruppo di Pisa e dei funzionari doganali in servizio. Il controllo ha interessato tanto la persona quanto il bagaglio a mano. Ed è proprio qui che sono stati rinvenuti 13 lingotti di oro puro (999 per mille) da 100 grammi l’uno per un valore complessivo di quasi 74 mila euro con la punzonatura di una ditta orafa aretina.

L’illecito, di natura amministrativa, consiste nell’aver tentato di esportare dei metalli preziosi senza avere provveduto a presentare la preventiva denuncia di esportazione all’Unità d’Informazione Finanziaria. Al cittadino albanese è stata quindi elevata una sanzione pecuniaria di 29.577 euro ed è stato eseguito anche il sequestro dei lingotti che sono stati quindi consegnati agli Uffici della Banca d’Italia. Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza dell’oro e la capacità contributiva del soggetto trovato in possesso del prezioso metallo.

Un risultato importante che dimostra l’efficacia del protocollo d’intesa siglato fra l’agenzia delle dogane e dei monopoli e la guardia di finanza che velocizza lo scambio di informazioni e agevola le attività di verifica congiunta fra le due istituzioni volte a contrastare anche le violazioni derivanti da comportamenti illegittimi di passeggeri.