A 19 anni finisce fuori strada Rientra a casa all’alba e perde il controllo dell’auto

Ha rischiato grosso una ragazza di 19 anni che all’alba di ieri è finita con la macchina fuori strada. è accaduto alle 5.30 a CFozzano, località alle porte di Castiglion Fiorentino. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incidente ma a pesare potrebbe essere stata anche la stanchezza dopo una serata trascorsa con gli amici. Rincasare quando gli altri si muovono per andare al lavoro può essere rischioso di per sè, anche se si ha il fisico e la tempra dei vent’anni. E le cronache, anche aretine, sono piene di giovani che hanno perso la vita o sono rimasti gravemente feriti in incidenti stradali accaduti nel cuore della notte.

In questo caso, la ragazza stavfa percorrendo la strada al volante della sua vettura quando all’improvviso ha perso il controllo ed è finita fuori dalla carreggiata.

È scattata la macchina dei soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica e i volontari esperti in emergenza e urgenza di un’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino. Non solo: nell’impatto la ragazza è rimasta imprigionata all’interno dell’abitacolo e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla e affidarla ai soccorritori. Per la giovane donna solo ferite che i sanitari del 118 hanno classificato come codice giallo, disponendo il trasferimento all’ospedale San Donato. A chiarire le cause dell’incidente saranno i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di legge.

Una brutta avventura, dopo una serata spensierata con gli amici. Forse, il rientro a casa con il sole già sorto potrebbe aver giocato un tiro mancino alla ragazza, rovinando un fine settimana d’estate.