"8 marzo tutti i giorni", le iniziative. I diritti e il patriarcato i temi caldi

Non si fermano le tantissime iniziative pensate sulla scia del’8 marzo per celebrare la giornata internazionale della donna. Sono due quelle organizzate al campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena. Il 12 marzo si terrà un laboratorio didattico-riflessivo in apertura della mostra "Com’eri vestita", a cura di Pronto Donna. L’appuntamento è alle 12 al campus di viale Cittadini. Gli studenti verranno accompagnati in un processo riflessivo-partecipativo per tematizzare la violazione dei diritti delle donne e per costruire contro-narrazioni in merito alle questioni di genere. L’iniziativa, che si terrà in presenza e online e della durata di due ore, è promossa dalle professoresse Loretta Fabbri, Nicolina Bosco e Francesca Bracci in collaborazione col Centro Anti Violenza "Pronto Donna" di Arezzo e rappresenta l’evento di apertura della mostra "Com’eri vestita" allestita presso la sede universitaria fino al 27 marzo. Seconda iniziativa il 27 marzo sempre al Pionta. Alle 9.30 al via il seminario "Soggettività postumane e femminismi visionari: pratiche di conoscenza e nuove forme di responsabilità per un’educazione antisessista e antirazzista". All’evento, in presenza e online, parteciperanno docenti, studenti e professionisti delle aree dell’educazione, della sociologia e dell’ambito giuridico. La mattina di venerdì 15 all’Auditorium della Cgil c’è "Storia di donne, donne di storia", filosofia e racconti con Silvia Martini e Marco Montanari. Sabato 16 alle 18 alla sezione soci Coop di via Amendola "Donne nel tempo, la storia il racconto la letteratura". Venerdì 22 nel pomeriggio alla Cgil "C’è ancora domani", l’inarrestabile lotta delle donne contro il patriarcato.

