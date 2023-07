60 anni di servizio pastorale, i sacerdoti Don Quinto Giorgini e Don Zeno Gori festeggiati a Trebbio

VALTIBERINA

"Nozze" di diamante con la Chiesa per due sacerdoti molto amati nelle rispettive comunità. Sono Don Quinto Giorgini, che a Monterchi prima è stato parroco della chiesa della Madonna Bella di Pocaia e ora lo è di quella di San Simeone, nel capoluogo e Don Zeno Gori, "storico" parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Sansepolcro; lo è stato dal primo giorno, nel 1974 (anno della costruzione nella zona sud della città) fino a una decina di anni fa, quando è stato trasferito al Trebbio.

E proprio nella frazione biturgense, sabato scorso i due religiosi (nella foto) sono stati festeggiati per il bel traguardo raggiunto: la Santa Messa è stata celebrata da monsignor Andrea Migliavacca, vescovo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che nella sua omelia ha usato parole toccanti, ringraziando i due parroci per il servizio pastorale svolto in questi sessanta anni verso le proprie comunità parrocchiali. Al termine della messa, la Proloco del Trebbio, a nome di tutta la comunità, ha donato a Don Zeno una bellissima opera dell’artista Stefano Camaiti ispirata al cuore di Santa Veronica Giuliani. La giornata di festa si è conclusa con la tradizionale cena in parrocchia organizzata dalla Proloco, utilizzando solo prodotti a chilometro zero, a cui hanno partecipato centinaia di persone e dove era presente anche Don Mario Cornioli, nativo di Sansepolcro ma che vive in Palestina, dove svolge il suo apostolato al Patriarcato Latino di Gerusalemme. Dopo i quattro giorni di "Trebbio in Festa" della scorsa settimana, con i festeggiamenti ai due parroci, si sono conclusi i festeggiamenti nella frazione biturgense organizzati dalla dinamica Proloco del Trebbio.