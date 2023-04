"52010 Art fest" le opere invadono le strade di Capolona

Torna a Capolona "52010 Art fest". Dopo il successo della prima edizione che si è svolta tra il 2020 ed il 2021, per tutta la settimana fino a domenica 23 aprile, il festival di arte urbana colorerà il paese. L’evento, sotto la direzione artistica di Matteo Bidini, porterà a Capolona quattro tra gli artisti più attivi e ricercati d’ Italia nel panorama della street art. "È un progetto che parte da lontano, esattamente dal 2019, per arrivare a fine 2020 con la prima edizione, fortemente voluto dal sottoscritto e da tutta l’ amministrazione comunale - spiega l’assessore Gianluca Norcini- quest’anno il festival sarà composto dalla realizzazione di tre opere fatte in tre location diverse, il muro dell’ ex centro sociale Arno, l’ uscita di Capolona sud ed il sottopassaggio della stazione di Subbiano. Quest’ultimo sarà realizzato con la partecipazione di alcuni ragazzi delle scuole medie di Capolona. Oltre agli artisti -- conclude Norcini - avremo la mostra personale di Matteo Giovani, artista locale che si sta facendo conoscere per le sue opere che mixano uno stile cartaceo ad uno digitale. Sono estremamente felice di riportare a Capolona il festival, grazie anche alla vittoria di un bando regionale che ci ha permesso di realizzarlo tramite risorse extra che non intaccano il bilancio comunale".