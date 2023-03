"51" l’ultimo disco di Andrea Molinari al Recording Studio

Andrea Molinari sarà in concerto domani sabato 25 marzo alle ore 18.30 al Cicaleto Recording Studio in Località Sargiano 32 ad Arezzo. In programma l’esibizione di Andrea Molinari, alla chitarra, Alessandro Presti, alla tromba, Enrico Zanisi, al piano, Francesco Ponticelli, al basso ed Enrico Morello, alla batteria.

Dopo l’apprezzato esordio con "L’era dell’Acquario featuring Logan Richardson", Andrea Molinari – giovane e talentuoso chitarrista marchigiano – presenta adesso al Cicaleto Recording Studio "51".

Si tratta del suo ultimo disco edito dalla prestigiosa etichetta statunitense Ropeadope Records e candidato in quattro categorie alla 62esima edizione dei Grammy Awards.

Nel lavoro è affiancato da alcuni dei protagonisti della scena jazz nazionale come il trombettista Alessandro Presti, il pianista Enrico Zanisi, il bassista Francesco Ponticelli e il batterista Enrico Morello.

Contributo di ingresso 10 euro.