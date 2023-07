37 anni di attesa, la terza corsia tra Valdichiana e Valdarno ancora non c'è La terza corsia tra Valdichiana e Valdarno è un progetto che risale al 1986. 37 anni dopo, il tratto aretino crea un "imbuto" che causa traffico congestionato e rischio incidenti. Un tema da non sottovalutare, con conseguenze gravi per l'Italia.