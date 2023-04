300 studenti americani scoprono la città etrusca

Ben 300 studenti universitari americani hanno visitato Cortona. La città è stata scelta anche quest’anno dall’"Academic Programs International" di Firenze come luogo di arte e cultura da presentare ai suoi studenti. Gli insegnanti si sono rivolti alle guide turistiche del Centro Guide di Arezzo e provincia che hanno chiesto il supporto di Omnia Guide per accompagnare gli studenti alla scoperta della città. "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da questo progetto – conferma il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - si tratta di una bella occasione di visibilità per la nostra città. Voglio ringraziare le guide per questa iniziativa che riguarda un pubblico ampio e qualificato di studenti universitari". L’Amministrazione comunale prosegue anche nelle attività di promozione, insieme all’Ambito turistico della Valdichiana. Pochi giorni fa è stato ospitato il tour di giornalisti intitolato "Toscana terra etrusca: le vie dell’acqua" con le firme di Bell’Italia, Il Giornale, Famiglia Cristiana, Ansa, La Stampa, oltre a blogger e creativi di varie piattaforme.