19 anni senza Arduino Casprini

Arezzo, 26 dicembre 2023 – 19 anni fa, nel tardo pomeriggio del 26 dicembre 2004 se ne andava per sempre, a seguito di un incidente stradale, Arduino Casprini, grande industriale e presidente della Sangiovannese. Alla figura di Arduino è legato non soltanto un periodo straordinario del club calcistico del Marzocco, ma anche un "rinascimento" dell' intera città. Sono passati quasi 20 anni da quella sera umida e uggiosa di Santo Stefano e non c'è sangiovannese, tifoso o meno, che non ricordi esattamente dove era e cosa stava facendo quando arrivò la tragica notizia dell' incidente. E, allo stesso tempo, in tutti vi fu la percezione che un epoca fosse davvero finita in un amen…

Da allora sono cambiate talmente tante cose che è difficile immaginare se al tempo di oggi Casprini sarebbe stato ancora il Casprini conosciuto.Cioè un personaggio, che seppur dotato di un certo realismo, non disdegnava affatto la popolarità, oggi resa meno scontata dal minor interesse. Le sue "vasche" nel corso erano un vero e proprio pellegrinaggio laico, fermato ogni due metri da tutti, tifosi e non. I giovani intonavano: "Arduino portaci in Europa" e lui annuiva con malcelata soddisfazione, imprenditore in ascesa ma anche uomo del popolo. In Europa la Sangio non sarebbe arrivata, ma il progetto poteva dirsi tutt'altro che terminato. Casprini ed i suoi collaboratori avevano in tasca il piano per portare gli azzurri in serie B. Oggi ricordare queste cose ha il sapore di una bella favola da raccontare ai nipoti sotto l'albero...