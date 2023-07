16enne Alessandro salva una vita, la generosità non ha età!

Non si è perso ne se e nei ma. E neppure nel gelo della paura che inchioda, toglie il fiato. Alessandro ha lanciato i suoi sedici anni e il cuore gonfio di generosità oltre l’ostacolo della prova. Una prova molto più grande di lui: la vita di un uomo in bilico. Nessuna esperienza di cuori che all’improvviso smettono di battere. Eppure Alessandro ha capito subito cosa fare e non si è tirato indietro: provare a salvare la persona crollata a terra, nel piazzale della parrocchia di San Marco dove lui è animatore dei gruppi estivi.

Alessandro è cresciuto nella grande famiglia degli scout e forse anche per questo non ha perso tempo e si è preso cura di chi ha bisogno. Massaggio cardiaco, defibrillatore, poi la scintilla che riporta alla luce.

LuBi