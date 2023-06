1,5 milioni di euro di investimenti a Terranuova, il via libera del Consiglio Comunale

Due milioni e mezzo di euro di investimenti a Terranuova grazie all’approvazione della variazione di bilancio. Un provvedimento che ha ricevuto il via libera durante l’ultimo consiglio comunale e che ha consentito di applicare le risorse derivate dell’avanzo 2022. Una somma importante che, come ha ricordato il vicesindaco, Mauro Di Ponte, sarà impiegata per realizzare una serie di lavori nel capoluogo e nelle frazioni. "In particolare – ha spiegato - sarà completamente finanziata la riqualificazione di piazza Canevaro, per circa mezzo milione di euro e verrà completata la rete idrica nella frazione di Piantravigne, con un investimento di circa 80 mila euro. Sarà poi ultimata la stazione di sollevamento fognario e completato il raccordo stradale tra via delle Ville e il nuovo parcheggio Prospero Prosperi, al servizio del polo scolastico sportivo". Ma i soldi saranno destinati anche per la riasfaltature delle strade, per la messa in sicurezza di alcuni cimiteri tra cui quello del capoluogo e per il completamento del lottizzo Badiola. Inoltre, si procederà al finanziamento di progettazioni per interventi sulle frazioni di Campogialli, Penna, Castiglion Ubertini, Persignano e Traiana. "Infine, - ha sottolineato Di Ponte - verranno destinate risorse all’acquisizione di aree considerate strategiche per l’amministrazione, come quella a ridosso dell’ex distretto socio-sanitario e della Misericordia. Lì insistono alcuni spazi che sono in parte della Crt, in parte del Comune e in parte della Confraternita e dopo la revisione si procederà con la riassegnazione della proprietà in modo funzionale ai tre soggetti coinvolti". Verrà poi riacquisito un terreno a ridosso del nuovo capannone comunale sulla circonvallazione che servirà da resede e sarà acquistata un’area adiacente il centro polivalente delle Ville, dove nascerà un nuovo parcheggio. Prevista anche l’acquisizione dell’area a ridosso del cimitero comunale allo scopo di creare un’area parcheggio a servizio del camposanto.

Marco Corsi